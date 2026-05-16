«Мидлсбро» не допустят к слушанию по шпионскому скандалу с «Саутгемптоном» — Джейкобс

«Мидлсбро» не будет допущен к участию в слушании по делу о жалобе против «Саутгемптона», которое рассматривает Независимая дисциплинарная комиссия EFL.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, запрос «Мидлсбро» на участие в слушании был отклонён. В результате в заседании примут участие только представители EFL и клуба «Саутгемптон».

Ранее «Мидлсбро» направил жалобу в лигу, утверждая, что представитель «Саутгемптона» мог вести скрытое наблюдение за тренировкой соперника менее чем за 72 часа до полуфинального матча плей-офф Чемпионшипа, что по версии клуба нарушает регламент.

Команды уже провели двухматчевое противостояние, по итогам которого «Саутгемптон» прошёл дальше, победив по сумме встреч и выйдя в финал плей-офф. Там 23 мая команда сыграет за выход в АПЛ против «Халл Сити».

Хабиб смотрит матч АПЛ перед боем Умара Нурмагомедова на UFC 324