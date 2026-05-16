Фото скандального момента наблюдения аналитика «Саутгемптона» за тренировкой «Мидлсбро»

Появилось фото, на котором, предположительно, запечатлён аналитик «Саутгемптона», наблюдавший за тренировкой «Мидлсбро» за 48 часов до первого матча полуфинала плей-офф Чемпионшипа.

Фото: The Athletic

Снимок, первоначально опубликованный Daily Mail и позже подтверждённый The Athletic, сделан на тренировочной базе «Мидлсбро» — Роклифф Парк. На фото видно молодого человека, который частично скрывается за деревом и держит в руках мобильный телефон.

По информации источников, на изображении может быть Уильям Солт — сотрудник аналитического штаба тренерской команды Тонды Эккерта, работающий в структуре клуба «Саутгемптон».

Напомним, на этом фоне разгорелся шпионский скандал. «Мидлсбро» не смог пройти «Саутгемптон» в полуфинале плей-офф Чемпионшипа и теперь требует отстранить клуб от игры за право участия в АПЛ.

Фанаты «Челси» спели про Абрамовича на акции против руководства