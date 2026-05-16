Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Фото скандального момента наблюдения аналитика «Саутгемптона» за тренировкой «Мидлсбро»

Комментарии

Появилось фото, на котором, предположительно, запечатлён аналитик «Саутгемптона», наблюдавший за тренировкой «Мидлсбро» за 48 часов до первого матча полуфинала плей-офф Чемпионшипа.

Фото: The Athletic

Снимок, первоначально опубликованный Daily Mail и позже подтверждённый The Athletic, сделан на тренировочной базе «Мидлсбро» — Роклифф Парк. На фото видно молодого человека, который частично скрывается за деревом и держит в руках мобильный телефон.

По информации источников, на изображении может быть Уильям Солт — сотрудник аналитического штаба тренерской команды Тонды Эккерта, работающий в структуре клуба «Саутгемптон».

Напомним, на этом фоне разгорелся шпионский скандал. «Мидлсбро» не смог пройти «Саутгемптон» в полуфинале плей-офф Чемпионшипа и теперь требует отстранить клуб от игры за право участия в АПЛ.

