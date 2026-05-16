Расписание матчей заключительного тура Первой лиги сезона-2025/2026

Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Расписание матчей 34-го тура Первой лиги по футболу сезона 2025/2026 16 мая

Сегодня, 16 мая, матчем «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик» стартует заключительный, 34-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 34-го тура Первой лиги (время московское):

16 мая, суббота:

10:00. «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»;
13:00. «Ротор» – «Чайка»;
13:00. «Волга» Ульяновск – «Факел»;
13:00. «Спартак» Кострома – «Уфа»;
13:00. «Арсенал» Тула – «Родина»;
13:00. «КАМАЗ» – «Сокол»;
13:00. «Челябинск» – «Шинник»;
13:00. «Черноморец» – «Урал»;
19:30. «Торпедо» Москва – «Енисей».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Родина», набравшая 65 очков за 33 матча.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
