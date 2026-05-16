«Челси» провёл переговоры с Хаби Алонсо о назначении на пост тренера — Романо

Руководство «Челси» провело встречу с экс-тренером мадридского «Реала» Хаби Алонсо, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети. Ожидается, что окончательное решение о назначении будет принято в ближайшее время.

Клуб активно работает над поиском нового главного тренера и планирует объявить имя специалиста до начала чемпионата мира. Помимо Алонсо, в списке потенциальных тренеров также находятся тренер «Борнмута» Андони Ираола, Оливер Гласнер («Кристал Пэлас») и Марку Силва («Фулхэм»).

Напомним, последним клубом Алонсо в качестве тренера был мадридский «Реал». Он возглавлял команду с июня 2025 года по 12 января 2026 года. За время работы на этом посту Алонсо провёл 28 матчей, в которых команда одержала 20 побед, три встречи завершились вничью, а пять были проиграны.