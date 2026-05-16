«Челси» — «Ман Сити»: онлайн-трансляция финала Кубка Англии — 2025/2026 начнётся в 17:00

Сегодня, 16 мая, состоится финальный матч Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии полуфинала соревнования лондонский клуб победил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0, а команда из Манчестера обыграла «Саутгемптон» со счётом 2:1.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Кристал Пэлас», который в финале минувшего розыгрыша победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

