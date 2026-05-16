Расписание матчей заключительного тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 16 мая, пройдёт заключительный, 34-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура. Мультикаст игр 34-го тура Бундеслиги можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Расписание матчей 34-го тура Бундеслиги (время московское):

16 мая, суббота:

16:30. «Бавария» — «Кёльн»;

16:30. «Фрайбург» — «РБ Лейпциг»;

16:30. «Байер» — «Гамбург»;

16:30. «Айнтрахт» — «Штутгарт»;

16:30. «Вердер» — «Боруссия» Д;

16:30. «Санкт-Паули» — «Вольфсбург»;

16:30. «Унион» — «Аугсбург»;

16:30. «Хайденхайм» — «Майнц»;

16:30. «Боруссия» М — «Хоффенхайм».

Материалы по теме Официально 40-летний Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2027 года

Самые большие стадионы мира: