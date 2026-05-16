«Арсенал» Тула — «Родина»: онлайн-трансляция матча 34-го тура Первой лиги начнётся в 13:00

Сегодня, 16 мая, состоится матч заключительного, 34-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся «Арсенал» (Тула) и «Родина» (Москва). Команды будут играть на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречу обслужит Данил Набока из Краснодара. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе тульской команды 39 набранных очков в 33 турах. «Родина» с 65 очками располагается на первой строчке. На втором месте находится воронежский «Факел», у которого также 65 очков после 33 игр.