Эдуард Мор: Гусева нужно оставлять на следующий сезон. Я вижу прогресс «Динамо» при нём

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение о будущем Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо». Гусев возглавил команду в ноябре 2025 года после ухода Валерия Карпина.

«Когда Гусев пришёл, «Динамо» было 10-м. При нём они поднялись в турнирной таблице. Мне кажется, что судьба Гусева ещё не решена. Матч в Калининграде будет важным для его будущего. Мне кажется, что Гусева нужно оставлять на следующий сезон. Я вижу прогресс команды при нём», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Динамо» занимает восьмое место в таблице чемпионата России с 42 очками. В заключительном туре команда встретится с «Балтикой» в гостях.