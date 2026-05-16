«При мне не сыграешь ни минуты». AS раскрыл слова Арбелоа одному из футболистов «Реала»

После назначения на пост главного тренера мадридского «Реала» в январе Альваро Арбелоа сказал защитнику «сливочных» Франсиско Гарсии: «Ты не сыграешь ни минуты под моим руководством». Об этом сообщает AS.

По информации источника, у Арбелоа также возникла напряжённость в отношениях с крайним защитником Альваро Каррерасом. После того как футболист поставил под сомнения некоторые решения тренера, Арбелоа сказал ему: «Получи тренерскую лицензию сам».

Отметим, после прихода испанского специалиста в мадридский клуб Гарсия провёл 10 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение 26-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

