Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«При мне не сыграешь ни минуты». AS раскрыл слова Арбелоа одному из футболистов «Реала»

«При мне не сыграешь ни минуты». AS раскрыл слова Арбелоа одному из футболистов «Реала»
Комментарии

После назначения на пост главного тренера мадридского «Реала» в январе Альваро Арбелоа сказал защитнику «сливочных» Франсиско Гарсии: «Ты не сыграешь ни минуты под моим руководством». Об этом сообщает AS.

По информации источника, у Арбелоа также возникла напряжённость в отношениях с крайним защитником Альваро Каррерасом. После того как футболист поставил под сомнения некоторые решения тренера, Арбелоа сказал ему: «Получи тренерскую лицензию сам».

Отметим, после прихода испанского специалиста в мадридский клуб Гарсия провёл 10 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение 26-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Материалы по теме
Моуринью высказался об Арбелоа на фоне напряжённости в ситуации с Мбаппе

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android