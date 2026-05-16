Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
«Аякс» заинтересован в двух футболистах «Барселоны» — Voetbal International

Амстердамский «Аякс» заинтересован в подписании вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Нидерландский гранд стремится усилить состав опытным голкипером. С января 34-летний футболист играет за «Жирону» на правах аренды. Об этом сообщает Voetbal International.

По информации источника, «Аякс» также следит за другим вратарём сине-гранатовых Иньяки Пеньей, который выступает за «Эльче» на правах аренды. Подчёркивается, что в «Барселоне» не рассчитывают на тер Штегена и Пенью.

С января тер Штеген восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Его трудовое соглашение с каталонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

