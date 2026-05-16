Карпин объяснил, почему включил Амира Ибрагимова в расширенный состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему принял решение включить 18-летнего полузащитника молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова в расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи в мае-июне.

«Сейчас есть время и возможность посмотреть игроков. Если бы это были официальные матчи, Ибрагимова, возможно, не было бы даже в расширенном списке, поскольку стояли бы другие цели и задачи. В нынешних условиях мы можем себе позволить познакомиться с футболистом, про которого мало кто знает и которого мало кто видел. Да, он уже привлекается к тренировкам «Манчестер Юнайтед», вызывается за сборную Англии U18, но хотелось бы посмотреть на него на взрослом уровне», — приводит слова Карпина «RT на русском».

Ранее Ибрагимов выступал за юношеские сборные Англии. Однако недавно Амир принял российское спортивное гражданство.

