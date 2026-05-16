Роман Шишкин: «Краснодару» остаётся надеяться, что произойдёт чудо, но вряд ли

Экс‑футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о шансах «Краснодара» завоевать чемпионский титул в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Для сохранения шансов на золото «Краснодару» необходимо одержать победу над «Оренбургом» в заключительном туре, а также рассчитывать на победу «Ростова» над «Зенитом». После 29 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 65 очками, «Краснодар» отстаёт на два очка.

«Всё в руках «Зенита». Им нужно просто не проиграть. Для них лучше не придумаешь. «Ростов» может отнять очки у любого соперника, но здесь на кону стоит весь чемпионат. Думаю, такая опытная команда с таким матёрым тренером должна справиться. Даже если бы «Зениту» нужно было только выигрывать, процентов на 80 они бы это сделали. Остаётся надеяться, что произойдёт чудо, но вряд ли. Если бы «Краснодар» обыграл «Динамо, всё было бы в их руках, но они оступились», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.