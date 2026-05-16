Роман Шишкин: для «Краснодара» было бы логично мотивировать «Ростов» на матч с «Зенитом»

Экс‑футболист «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал борьбу за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Радует, что который год до конца сезона сохраняется интрига. Предпоследний тур многое решил. Зная специфику «Краснодара», вряд ли они задействуют какие-то меры для негласной мотивации «Ростова». Наверное, была бы логична какая-то мотивация соперника, который может отнять очки у конкурента. Это никем не запрещено. Абсолютно рабочая схема, но у «Краснодара» своё виденье. По крайней мере, когда я играл, такого там не было. Однако, повторюсь, это было бы логично», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Для сохранения шансов на золото «Краснодару» необходимо одержать победу над «Оренбургом» в заключительном туре, а также рассчитывать на победу «Ростова» над «Зенитом». После 29 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 65 очками, «Краснодар» отстаёт на два очка.