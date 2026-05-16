Ямаль может успеть восстановиться от травмы к первой игре ЧМ с Кабо-Верде — The Touchline

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль восстанавливается после частичного разрыва мышцы на левой ноге быстрее, чем прогнозировалось. На текущий момент существует оптимизм, что футболист будет готов принять участие в первом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года с Кабо-Верде, который состоится 15 июня. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

По информации источника, 18-летний нападающий придерживается жёсткого графика реабилитации и не пропускает тренировок.

Чемпионат мира пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Испании встретится на групповом этапе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

