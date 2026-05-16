Объявлены судейские назначения на матчи заключительного, 30-го тура РПЛ

Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Объявлены судейские назначения на матчи 30-го тура РПЛ сезона-2025/2026

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

17 мая (воскресенье)

«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Акрон»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юрий Матвеев; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Иван Абросимов; AVAR – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Пари НН»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Сергей Иванов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Динамо» Москва: судья – Никита Новиков

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Андрей Иванов.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Ахмат»: судья – Станислав Матвеев

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артур Федоров; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

ЦСКА и «Балтика» — провалище, а кто со «Спартаком» наверху? Таблица РПЛ за весну
Комментарии
