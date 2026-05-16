Гасилин: многие футболисты «Балтики» проводят лучший сезон в карьере

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин отметил, что многие игроки «Балтики» демонстрируют выдающиеся результаты в текущем сезоне. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, имея на своём счету 46 очков после 29 матчей. В прошлом сезоне «Балтика» выступала в Лиге Pari (Первой лиге).

«Это шикарный результат для «Балтики». Здесь многие люди проводят лучший сезон в своей карьере. Илья Петров, например, всю жизнь провёл в ФНЛ, Андрей Мендель, есть другие игроки, для которых это лучший или первый в РПЛ. Быть выше «Рубина» и «Динамо» это отличный результат», — заявил Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В заключительном туре РПЛ «Балтика» сыграет с московским «Динамо».