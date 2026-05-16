Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Александр Мостовой: Дуран ходил по полю пешком — это что за нападающий?

Российский экс‑футболист Александр Мостовой раскритиковал игру нападающего Джона Дурана за санкт-петербургский «Зенит».

«Удивительная история Дурана в «Зените». Когда его подписали, мы говорили, что надо посмотреть. Его же ранее покупали за какие-то большие деньги. Посмотрел несколько раз — не понимал, почему он ходит пешком по полю. Есть футболисты, которые по полю просто гуляют. Я понимаю, когда ты это делаешь в 36 лет, но этот же молодой. Это что за нападающий? Подумал, что что-то болит. Про это никто не говорил. В итоге пришло к тому, что у него не всё нормально, если уже уехал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Джон Дуран присоединился к «Зениту» 9 февраля 2026 года по договору аренды. Контракт был рассчитан до 30 июня 2026 года.

