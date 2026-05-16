Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Стадион «Спартака» посетило рекордное количество зрителей за последние семь лет

Комментарии

В сезоне-2025/2026 на домашний стадион московского «Спартака» «Лукойл Арену» пришли 519 093 зрителя, что является рекордной посещаемостью за последние семь лет. Об этом информирует пресс-служба арены красно-белых в телеграм-канале.

«Впервые с сезона-2018/2019 пробили отметку в 500 000 зрителей на домашних матчах. Спасибо за вашу поддержку, красно-белые!» — написано в сообщении.

После 29 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 51 очко и на текущий момент занимает четвёртое место. В заключительном, 30-м туре РПЛ красно-белые встретятся с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 17 мая и пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

