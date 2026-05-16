Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд озвучит викинга в анимационном фильме — The Hollywood Reporter

Эрлинг Холанд озвучит викинга в анимационном фильме — The Hollywood Reporter
Комментарии

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд примет участие в озвучивании анимационного фильма норвежского режиссёра Харальда Цварта под названием ViQueens, сообщает The Hollywood Reporter.

Спортсмену досталась роль викинга по имени Холанд — по словам создателей проекта, футболист органично воплотил образ могучего воина. Сюжет мультфильма строится вокруг приключения двух девушек‑викингов, Хедвиг и Ингрид, которые предпринимают масштабное путешествие из Норвегии в Китай, преодолевая ледяные фьорды и следуя по маршруту Шёлкового пути. Роли девушек озвучат певица Рита Ора и актриса Элла Пернелл.

Премьера анимационной картины запланирована на конец 2026 года.

Материалы по теме
Нападающий «Манчестер Сити» Холанд: мы не думаем о параллельных матчах в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android