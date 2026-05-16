Эрлинг Холанд озвучит викинга в анимационном фильме — The Hollywood Reporter

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд примет участие в озвучивании анимационного фильма норвежского режиссёра Харальда Цварта под названием ViQueens, сообщает The Hollywood Reporter.

Спортсмену досталась роль викинга по имени Холанд — по словам создателей проекта, футболист органично воплотил образ могучего воина. Сюжет мультфильма строится вокруг приключения двух девушек‑викингов, Хедвиг и Ингрид, которые предпринимают масштабное путешествие из Норвегии в Китай, преодолевая ледяные фьорды и следуя по маршруту Шёлкового пути. Роли девушек озвучат певица Рита Ора и актриса Элла Пернелл.

Премьера анимационной картины запланирована на конец 2026 года.