«СКА-Хабаровск» обыграл «Нефтехимик» в заключительном туре Первой лиги

Завершился матч 34-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Игра проходила на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречи выступил Артур Сагдиев. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

В начале встречи счёт открыл нападающий хабаровской команды Хакобо Алькальде. На 26-й минуте полузащитник Камран Алиев укрепил преимущество хозяев.

После 34 матчей Первой лиги «СКА-Хабаровск» набрал 42 очка и занимает 12-е место. «Нефтехимик» заработал 43 очка и располагается на 11-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Родина», которая набрала 65 очков.

