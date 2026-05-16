Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
СКА-Хабаровск — Нефтехимик, результат матча 16 мая 2026, счет 2:0, 34-й тур Первой лиги 2025/2026

«СКА-Хабаровск» обыграл «Нефтехимик» в заключительном туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 34-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Игра проходила на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречи выступил Артур Сагдиев. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

2 : 0
1:0 Алькальде – 7'     2:0 Алиев – 26'    

В начале встречи счёт открыл нападающий хабаровской команды Хакобо Алькальде. На 26-й минуте полузащитник Камран Алиев укрепил преимущество хозяев.

После 34 матчей Первой лиги «СКА-Хабаровск» набрал 42 очка и занимает 12-е место. «Нефтехимик» заработал 43 очка и располагается на 11-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Родина», которая набрала 65 очков.

