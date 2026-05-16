Червиченко: не вижу проблемы, если «Краснодар» будет мотивировать «Ростов» на «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал неоднозначную тактику в борьбе за чемпионство — мотивацию одного клуба другим перед матчем с конкурентом. Для сохранения шансов на золото «Краснодару» необходимо одержать победу над «Оренбургом» в заключительном туре, а также рассчитывать на победу «Ростова» над «Зенитом». После 29 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 65 очками, «Краснодар» отстаёт на два очка.

«Я не думаю, что кто-то мотивировал «Динамо» на матч с «Краснодаром», однако они вышли и спустили на «быков» все обиды. Не думаю, что и «Ростов» надо мотивировать на матч с «Зенитом», но я в этом не вижу проблемы. Вы же мотивируете соперника не сдать матч, а наоборот — выложиться на максимум и показать интересный футбол. Мне кажется, это не расходится с этическими правилами.

«Ростов» же просто может выпустить дубль — и всё, «Зенит» станет чемпионом. А может выйти и убиваться на поле — всем будет интересно наблюдать два часа. Я не вижу проблем в мотивации соперника на игру с конкурентом. Тем более если это честная и открытая ситуация: «Да, мы выпишем бонус, если они одолеют нашего конкурента», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.