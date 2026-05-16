Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа высказался о полемике с Мбаппе после матча с «Овьедо»

Арбелоа высказался о полемике с Мбаппе после матча с «Овьедо»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг интервью нападающего Килиана Мбаппе, которое он дал после матча с «Овьедо» (2:0) в 36-м туре Ла Лиги.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44'     2:0 Беллингем – 80'    

После указанной игры Мбаппе вышел к журналистам и сказал, что не появился в стартовом составе, поскольку Арбелоа сообщил ему, что он четвёртый нападающий в команде. На пресс-конференции испанский специалист опроверг слова форварда и подчеркнул, что никогда не говорил, что Мбаппе является четвёртым нападающим «Королевского клуба».

«Я видел его, когда ехал сюда. Я попросил его успокоиться и сказал, что улажу этот вопрос. Понимаю, что подобные вещи могут попадать в заголовки газет.

Мы обсудили всё, что он сказал, поэтому я спокойно это принимаю. Понимаю, как чувствуют себя футболисты, когда не играют. Килиан был недоволен в предыдущем матче. Для меня ситуация выглядит более нормальной, чем её представили.

Было бы лучше, если бы он немного поиграл во втором тайме. Если бы не завтрашний матч, всё могло бы быть иначе. Я считаю произошедшее в последние несколько дней совершенно нормальным. Мои отношения с Мбаппе не изменились», — сказал Арбелоа на пресс-конференции.

Материалы по теме
Моуринью высказался об Арбелоа на фоне напряжённости в ситуации с Мбаппе

Громкие скандалы Мбаппе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android