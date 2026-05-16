Александр Мостовой подвёл итоги сезона для «Локомотива»

Российский экс‑футболист Александр Мостовой высказался о результатах футбольного клуба «Локомотив» по итогам текущего сезона. После 29 туров Мир Российской Премьер-Лиги железнодорожники располагаются на третьей строчке турнирной таблицы с 53 очками.

«В прошлом сезоне я говорил, чтобы не спешили хвалить «Локомотив», когда они шли в тройке. В итоге закончили на шестом. В начале этого сезона я сразу сказал, что «Локомотив» будет выше. Клуб купил футболистов, которые гарантированно сделают на троих больше 10 мячей. Я говорю про Комличенко, Руденко и Бакаева. У нас некоторые команды столько не забивают. Потому «Локомотив» в нынешнем сезоне и находится выше. Здесь ничего удивительного. Удовлетворительный сезон для «Локомотива», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.