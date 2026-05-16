Арбелоа: Моуринью придёт исправить беспорядок в «Реале»? Не согласен, что он у нас есть

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на мнение, что в случае назначения Жозе Моуринью в «Королевский клуб» он сможет урегулировать проблемы в раздевалке команды.

– Согласны ли вы с мнением, что Жозе Моуринью — решение проблемы с беспорядком в раздевалке «Реала»?

– Я не понимаю фразу «беспорядок в раздевалке», не согласен с этим. Клуб примет решение о новом тренере на следующий сезон, когда сочтёт нужным. Для меня как футболиста и фаната «Реала» Моуринью — лучший.

Я думал так месяц назад и буду продолжать делать это. Он один из нас, и останется им навсегда. Если Моуринью будет здесь в следующем сезоне, то я буду очень рад видеть его здесь, дома, — приводит слова Арбелоа AS.

