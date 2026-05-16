Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа: Моуринью придёт исправить беспорядок в «Реале»? Не согласен, что он у нас есть

Арбелоа: Моуринью придёт исправить беспорядок в «Реале»? Не согласен, что он у нас есть
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на мнение, что в случае назначения Жозе Моуринью в «Королевский клуб» он сможет урегулировать проблемы в раздевалке команды.

– Согласны ли вы с мнением, что Жозе Моуринью — решение проблемы с беспорядком в раздевалке «Реала»?
– Я не понимаю фразу «беспорядок в раздевалке», не согласен с этим. Клуб примет решение о новом тренере на следующий сезон, когда сочтёт нужным. Для меня как футболиста и фаната «Реала» Моуринью — лучший.

Я думал так месяц назад и буду продолжать делать это. Он один из нас, и останется им навсегда. Если Моуринью будет здесь в следующем сезоне, то я буду очень рад видеть его здесь, дома, — приводит слова Арбелоа AS.

Материалы по теме
Marca: Моуринью — новый тренер «Реала» на 99%, президентские выборы не помешают назначению

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android