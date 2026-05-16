Кэррик подпишет контракт с «МЮ» до 2028 года с опцией продления на сезон — Романо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик подпишет новый контракт с «красными дьяволами», который будет рассчитан до 2028 года с возможностью продления ещё на сезон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Ранее журналист Бен Джейкобс также сообщил, что продолжаются переговоры о сроке контракта, вариантом которого является схема «2+1».

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» 13 января. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Под руководством 44-летнего специалиста манкунианцы одержали 10 побед в 15 матчах чемпионата Англии и вышли в Лигу чемпионов.

