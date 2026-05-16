«Отбыл номер, забрал деньги и поехал». Червиченко — о Дуране в «Зените»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации вокруг колумбийского нападающего Джона Дурана в санкт-петербургском «Зените». Форвард присоединился к «Зениту» 9 февраля 2026 года по договору аренды. Контракт был рассчитан до 30 июня 2026 года. Дуран провёл за «Зенит» девять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Есть детская шутка: «Даже звери ошибаются», — сказал ёжик, слезая с кактуса». Так и тут с Дураном. «Зенит» вообще в последние годы не отличается удачными действиями на трансферном рынке. Удивляться не стоит. Можно отнести в плюс, что Дурана не купили на все деньги, а только потеряли на аренде. Я не думаю, что в «Зените» настолько глупые, что брали неликвид.

Дело в том, что человек совершенно не хотел здесь играть — отбыл номер, забрал деньги и поехал. Я не знаю, как с этим бороться. Ты же не заставишь, не будешь палками бить. Не думаю, что взяли игрока, который совсем ничего не умел. Просто не было желания. К сожалению, такое тоже бывает», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.