Сон, Ким Мин Джэ, Ли Кан Ин — в составе сборной Южной Кореи на ЧМ-2026

Корейская ассоциация футбола на странице в социальной сети X опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Вратари: Чжо Хен У («Ульсан Хёндэ»), Ким Сын Гю («Токио»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендай Моторс»).

Защитники: Ким Мин Джэ («Бавария»), Чо Ю Мин («Аль-Шарджа»), Ли Хан Бом («Мидтьюлланн»), Ким Тхэ Хен («Касима Антлерс»), Пак Джин Сеоб («Чжэцзян»), Ли Ки Хек («Канвон»), Ли Тэ Сок («Аустрия» Вена), Соль Ен У («Црвена Звезда»), Йенс Кастроп («Боруссия» Мёнхенгладбах), Ким Мун Хван («Тэчжон Ситизен»).

Полузащитники: Ян Хен Чжун («Селтик»), Пайк Сын Хо («Бирмингем»), Хван Ин Бом («Фейеноорд»), Ким Чжин Гю («Чонбук Хендай Моторс»), Пэ Чжу Хо («Сток Сити»), Ом Чжи Сун («Суонси»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), Ли Дон Ген («Ульсан»), Ли Чжэ Сон («Майнц»), Ли Кан Ин («ПСЖ»).

Нападающие: О Хен Гю («Бешикташ»), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»), Чжо Гю Сон («Мидтьюлланн»).

