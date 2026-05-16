Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян поблагодарил клуб «Краснодар» и болельщиков за награды

Эдуард Сперцян поблагодарил клуб «Краснодар» и болельщиков за награды
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выразил благодарность клубу, команде и болельщикам за полученные награды. Сперцян достиг 100 очков по системе «гол+пас» и стал лучшим по индексу гола в ФК «Краснодар» с показателем 7,9.

«Хочу ещё раз выразить большую благодарность клубу, команде и болельщикам! Это общая заслуга. А пока продолжаем работать и готовимся к заключительному матчу сезона», — говорится в сообщении Сперцяна в телеграм-канале.

Юбилейным для капитана команды стал ассист в матче 28-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Сперцян стал лишь вторым футболистом в истории клуба, который набрал 100 очков по системе «гол+пас». Первым был нападающий Джон Кордоба. Среди воспитанников академии именно 25-летний полузащитник стал первым игроком с такой статистикой.

Эдуард Сперцян начал выступать за основной состав «Краснодара» 18 сентября 2020 года. Ранее он проходил подготовку в системе клуба и играл за фарм-клубы «Краснодар-2» и «Краснодар-3».

Материалы по теме
Эдуард Сперцян повторил рекорд РПЛ по ассистам за сезон
Истории
Эдуард Сперцян повторил рекорд РПЛ по ассистам за сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android