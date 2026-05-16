Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Андрей Червиченко: по весне «Спартак» показывает более чемпионскую игру, чем «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение, что весной «Спартак» показывает более чемпионскую игру, чем «Зенит».

«Зенит» в нынешнем сезоне выглядит очень плохо. Они точно не показывают чемпионскую игру. Даже если они выиграют чемпионат, это будет самое несуразное чемпионство. По моему мнению, эта команда не входит даже в тройку по тому, насколько интересную игру показывала. По весне лучшую игру показывает «Спартак». Это более чемпионская игра, чем у «Зенита». Самое главное, что по игре «Зенит» уступает многие матчи, несмотря на то что умудряется выиграть.

С «Ростовом» такая история может не пройти, потому что это сама по себе непредсказуемая команда. Они могут дома проиграть двум аутсайдерам, а потом на выезде вынести в важнейшем матче. В моём окружении нет ни одного человека, который хочет увидеть «Зенит» чемпионом. Сможет «Ростов» выиграть — вся страна будет аплодировать, не смогут — и ладно, не должны были смочь. «Зениту» надо забивать и выигрывать. Для них будет нервная игра», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

