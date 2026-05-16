Моуринью удивлён поведением Мбаппе в последние дни — AS

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, близкий к назначению в мадридский «Реал», осведомлён обо всём происходящем в «Королевском клубе», включая проблемы в раздевалке команды. Однако больше всего португальского специалиста удивило поведение нападающего Килиана Мбаппе в последние дни. Об этом сообщает AS.

По информации источника, несмотря на публичные опровержения контактов с «Реалом», Моуринью ведёт переговоры с испанским грандом в течение трёх недель.

Ранее СМИ сообщали, что француз подвергся критике внутри «Реала» из-за решения отправиться в Италию со своей девушкой, пока он восстанавливался после травмы подколенного сухожилия.

