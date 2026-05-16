Гасилин: «Краснодар» проиграет два титула за эти две недели

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказал мнение о шансах «Краснодара» на трофеи в текущем сезоне. По его словам, «Краснодар» не сможет завоевать ни одного титула. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ с 63 очками и отстаёт от лидирующего «Зенита» на два очка.

«Краснодар» свой чемпионский матч проиграл в 29‑м туре. У них не такой большой состав. Мне кажется, что они проиграют два титула за эти две недели. На мой взгляд, в Кубке они проиграют «Спартаку». Им не хватит ресурса. Если вспомнить их очную игру в чемпионате, то «Спартак» выглядел лучше», — заявил Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В заключительном туре РПЛ «Краснодар» примет «Оренбург» 17 мая. 24 мая краснодарцы встретятся со «Спартаком» в Суперфинале Фонбет Кубка России.