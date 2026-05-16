Арбелоа ответил, что для него стало самым сложным в работе в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, что для него оказалось самым сложным и болезненным за время работы в стане «сливочных».

«Всегда самое сложное в этом клубе, когда ты не выигрываешь. Больнее всего мне из-за того, что я не помог клубу и футболистам выиграть трофеи. Это то, чего мы все хотели. Сложно не побеждать из-за требований, которые к нам предъявляются, из-за ожиданий людей. Я не смог помочь — это ранило меня больше всего. Разумеется, это самое большое разочарование, испытанное мной за последние четыре месяца», — приводит слова Арбелоа AS.

Испанец возглавил команду в январе. При нём «Реал» покинул Кубок Испании на стадии 1/8 финала, Лигу чемпионов — на стадии 1/4 финала. В Ла Лиге «сливочные» гарантированно займут второе место.

