«Уфа» обыграла костромской «Спартак» в заключительном туре Первой лиги

Завершился матч заключительного, 34-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались костромской «Спартак» и «Уфа». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Победу праздновала команда гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в игре забил защитник «Уфы» Денис Кутин на 23-й минуте.

После 34 матчей Первой лиги «Спартак» набрал 49 очков и занимает седьмое место. «Уфа» заработала 37 очков и располагается на 15- й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Родина», которая набрала 68 очков. В тройку лидеров также входят «Факел» (68 очков) и «Урал» (61).