Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Спартак Кострома — Уфа, результат матча 16 мая 2026, счет 0:1, 34-й тур Первой лиги 2025/2026

«Уфа» обыграла костромской «Спартак» в заключительном туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч заключительного, 34-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались костромской «Спартак» и «Уфа». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Победу праздновала команда гостей со счётом 1:0.

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
0 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Кутин – 23'    

Единственный гол в игре забил защитник «Уфы» Денис Кутин на 23-й минуте.

После 34 матчей Первой лиги «Спартак» набрал 49 очков и занимает седьмое место. «Уфа» заработала 37 очков и располагается на 15- й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Родина», которая набрала 68 очков. В тройку лидеров также входят «Факел» (68 очков) и «Урал» (61).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
