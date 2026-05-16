Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
ЭСК: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Динамо» Мх

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) большинством голосов признала ошибочным решение главного арбитра матча 29-го тура Мир РПЛ «Ахмат» – «Динамо» Махачкала (1:1) Сергея Иванова не назначить пенальти в ворота грозненской команды на 34-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аззи – 38'     1:1 Кенжебек – 83'    

«Защитник «Ахмата» Усман Ндонг нарушает правила в единоборстве за верховой мяч с атакующим игроком «Динамо» Джемалом Табидзе. Ндонг совершает безрассудный контакт рукой с головой соперника, опоздав сыграть в мяч. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение игроку «Ахмата» за безрассудное поведение в данной игровой ситуации», — написано на сайте РФС.

При этом ЭСК РФС признала, что решение Иванова не удалять нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева на 50-й минуте не является очевидно ошибочным, поскольку голоса экспертов разделились поровну.

«В связи с тем, что голоса экспертов разделились поровну, решение судьи не выносить красную карточку Лечи Садулаеву за серьёзное нарушение правил игры не является очевидно ошибочным, так как со стороны игрока присутствовала попытка сыграть в мяч», — написано на сайте РФС.

«Динамо» Мх обратилось в ЭСК по двум эпизодам в матче с «Ахматом»

