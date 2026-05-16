Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черноморец — Урал, результат матча 16 мая 2026, счет 2:1, 34-й тур Первой лиги 2025/2026

«Черноморец» вырвал победу у «Урала» в заключительном туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч заключительного, 34-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Черноморец» (Новороссийск) и «Урал» (Екатеринбург). Игра проходила на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Плиско (Ленинградская область). Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Николаев – 16'     1:1 Маргасов – 71'     2:1 Хубулов – 83'    

Нападающий новороссийской команды Олег Николаев открыл счёт в игре на 16-й минуте. На 71-й минуте ответный мяч забил защитник «Урала» Тимофей Маргасов. Победный гол на счету форварда Александра Хубулова. Игрок «Черноморца» отличился на 83-й минуте.

После 34 матчей Первой лиги «Черноморец» набрал 35 очков и занимает 16-е место. «Урал» заработал 61 очко и располагается на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Родина», которая набрала 68 очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Законное решение». Гендиректор «СКА-Хабаровск» — о присуждении поражения «Уфе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android