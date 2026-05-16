«Черноморец» вырвал победу у «Урала» в заключительном туре Первой лиги

Завершился матч заключительного, 34-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Черноморец» (Новороссийск) и «Урал» (Екатеринбург). Игра проходила на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Плиско (Ленинградская область). Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Нападающий новороссийской команды Олег Николаев открыл счёт в игре на 16-й минуте. На 71-й минуте ответный мяч забил защитник «Урала» Тимофей Маргасов. Победный гол на счету форварда Александра Хубулова. Игрок «Черноморца» отличился на 83-й минуте.

После 34 матчей Первой лиги «Черноморец» набрал 35 очков и занимает 16-е место. «Урал» заработал 61 очко и располагается на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Родина», которая набрала 68 очков.