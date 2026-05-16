«Родина» разгромила тульский «Арсенал» в матче заключительного тура Первой лиги

Завершился матч заключительного, 34-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Арсенал» (Тула) и «Родина» (Москва). Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Набока из Краснодара. Матч завершился победой команды гостей — 4:1.

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко вывел свою команду вперёд на 15-й минуте. Спустя четыре минуты форвард Артём Максименко удвоил преимущество команды гостей. На 41-й минуте Максименко оформил дубль, успешно реализовав 11-метровый удар. Форвард Солтмурад Бакаев забил четвёртый мяч в ворота тульской команды на 49-й минуте. Через две минуты игрок атаки «Арсенала» Максим Максимов сократил отставание в счёте.

«Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе тульской команды 39 набранных очков в 34 турах. «Родина» с 68 очками располагается на первой строчке. На втором месте находится воронежский «Факел», у которого также 68 очков после 34 игр.