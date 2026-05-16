«Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 8-го тура женской Суперлиги

Сегодня, 16 мая, состоится матч 8-го тура женской Суперлиги сезона-2025/2026 между клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Спартак» (Москва). Игра пройдёт на стадионе «Смена» (поле 1). Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Воскобович, Цыбутович, Слович, Куропаткина, Семенова, Поздеева, Ступар, Андреева, Жаркова, Пантюхина, Нина Матейич.

«Спартак»: Щербакова, Колокольчикова, Морозова, Кожникова, Кулиш, Благоевич, Фёдорова, Петкус, Гживиньска, Машина, Якупова.

После шести игр женской Суперлиги «Зенит» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на третьей строчке.

В минувшем туре «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» — 3:0, а «Спартак» победил «Ростов» со счётом 2:0. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Чертаново» 23 мая, команда из Москвы встретится с «Рубином» 24 мая.