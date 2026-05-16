Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
«Без обид в финале». Бонгонда попрощался со «Спартаком» в социальных сетях

Крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда попрощался с московским клубом на своей странице в социальной сети.

«Одна страница закрывается, другая открывается. Мы пришли делать то, что должны были делать, нас не интересовали взгляды или мнения людей. Спасибо, «Спартак», за эти три года, наполненные уважением. Без обид в финале. В конце концов все уходят домой. Мы продолжаем двигаться вперёд, как и всегда. Слава богу», — написал Бонгонда.

В нынешнем сезоне Бонгонда принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

