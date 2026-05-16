Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Талалаев объяснил, зачем Андраде, покидающий «Балтику», тренируется с командой

Защитник Кевин Андраде продолжает тренироваться с «Балтикой», несмотря на объявленный уход; об этом заявил тренер калининградцев Андрей Талалаев. Он отметил, что немедленная потеря Андраде критически ослабит состав команды. Талалаев сообщил, что решение о продаже колумбийца в другой клуб было принято ещё месяц назад. По его словам, у игрока нет мотивации становиться лучше в калининградской команде.

«Некоторые спрашивают, почему [с командой] тренируется Андраде, если он мысленно уже готовится к другому клубу. Потому что если ещё и его убрать, то качественных игроков на поле будет ещё меньше. У нас бойцы и трудяги, уровень которых сильно вырос, но не забывайте, что мы недавно вышли из Первой лиги», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В текущем сезоне Андраде провёл за «Балтику» 32 матча во всех турнирах и забил один гол. В заключительном туре Мир РПЛ команда Талалаева примет московское «Динамо» 17 мая. На данный момент «Балтика» с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Ранее сообщалось о том, что Андраде перейдёт в санкт-петербургский «Зенит».

