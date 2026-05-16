Нападающий Роберт Левандовски объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона.

«После четырёх лет, полных испытаний и упорной работы, пришло время двигаться дальше. Я ухожу с чувством, что выполнил свою миссию. Четыре сезона, три чемпионских титула. Я никогда не забуду любовь, которую получал от болельщиков с самых первых дней. Каталония — мой дом. Спасибо всем, кого я встретил за эти четыре замечательных года. Особая благодарность президенту Лапорте за предоставленную мне возможность пережить самую невероятную главу моей карьеры. «Барса» вернулась туда, где ей место», — написал Левандовски на своей странице в социальной сети.

Левандовски перешёл в «Барселону» летом 2022 года. За этот период 37-летний форвард принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых он отметился 119 голами и 24 результативными передачами. В каталонском клубе поляк трижды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок Испании.

