Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберт Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»

Роберт Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»
Комментарии

Нападающий Роберт Левандовски объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона.

«После четырёх лет, полных испытаний и упорной работы, пришло время двигаться дальше. Я ухожу с чувством, что выполнил свою миссию. Четыре сезона, три чемпионских титула. Я никогда не забуду любовь, которую получал от болельщиков с самых первых дней. Каталония — мой дом. Спасибо всем, кого я встретил за эти четыре замечательных года. Особая благодарность президенту Лапорте за предоставленную мне возможность пережить самую невероятную главу моей карьеры. «Барса» вернулась туда, где ей место», — написал Левандовски на своей странице в социальной сети.

Левандовски перешёл в «Барселону» летом 2022 года. За этот период 37-летний форвард принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых он отметился 119 голами и 24 результативными передачами. В каталонском клубе поляк трижды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок Испании.

Материалы по теме
Фабрицио Романо сделал инсайд о новом клубе Роберта Левандовского

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android