Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Матч Второй лиги «Муром» — «Иркутск» отменён из-за финансовых проблем команды гостей

Сегодня, 16 мая, стало известно, что матч 8-го тура Леон-Второй лиги Б между «Муромом» и «Иркутском», запланированный на 17 мая, отменён. Причиной отмены стали финансовые проблемы клуба «Иркутск», который не смог отправиться на выездной матч.

Россия — Leon-Вторая лига Б . 8-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
«Друзья, вы все знаете, в каком сложном положении находится футбольный клуб «Иркутск». К сожалению, вынуждены сообщить, что по финансовым причинам команда не сможет отправиться на выездной матч с «Муромом», запланированный на 17 мая.

Но «Иркутск» живёт, и поэтому нам как никогда нужна ваша поддержка. Футбольный клуб со своей стороны делает всё возможное, чтобы играть в первенстве дальше и радовать болельщиков. Команда готовится к следующему домашнему матчу с «Искрой», и в ваших силах помочь любимой команде – прийти 24 мая на стадион и поддержать наших футболистов! Заполненные трибуны – это наша с вами сила, мы вместе сражаемся за футбол и вместе побеждаем!

Футбол в Иркутской области не раз переживал тяжёлые времена. Но наш любимый вид спорта не раз доказывал, что нужен всем нам – свидетельством этому лидерство «Иркутска» по посещаемости во Второй лиге. У нас самые лучшие болельщики, которые достойны классного футбола, и мы верим, что футбол будет жить и радовать нас победами!» — говорится в сообщении «Иркутска» во «ВКонтакте».

«Иркутск» с тремя очками после шести туров занимает последнее, 15‑е место в турнирной таблице Второй лиги (группа 2).

