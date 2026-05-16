Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пришёл звездой — уходишь легендой». «Барселона» попрощалась с Левандовским

«Пришёл звездой — уходишь легендой». «Барселона» попрощалась с Левандовским
Комментарии

«Барселона» на своей странице в социальной сети X попрощалась с нападающим Робертом Левандовским, объявившим об уходе из клуба по окончании сезона.

«Пришёл звездой — уходишь легендой.

Спасибо тебе, Роберт Левандовски, за каждый гол, каждую битву и каждый волшебный момент в этих цветах. «Кулес» навсегда», — написано в сообщении сине-гранатовых.

Левандовски перешёл в «Барселону» летом 2022 года. За этот период 37-летний форвард принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых отметился 119 голами и 24 результативными передачами. В каталонском клубе поляк трижды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок Испании.

Материалы по теме
Официально
Роберт Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android