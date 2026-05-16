«Пришёл звездой — уходишь легендой». «Барселона» попрощалась с Левандовским

«Барселона» на своей странице в социальной сети X попрощалась с нападающим Робертом Левандовским, объявившим об уходе из клуба по окончании сезона.

«Пришёл звездой — уходишь легендой.

Спасибо тебе, Роберт Левандовски, за каждый гол, каждую битву и каждый волшебный момент в этих цветах. «Кулес» навсегда», — написано в сообщении сине-гранатовых.

Левандовски перешёл в «Барселону» летом 2022 года. За этот период 37-летний форвард принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых отметился 119 голами и 24 результативными передачами. В каталонском клубе поляк трижды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок Испании.

