Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит — Спартак: команды обменялись голами в концовке первого тайма в матче 8-го тура женской Суперлиги сезона 2026, 16 мая

«Зенит» — «Спартак»: команды обменялись голами в концовке первого тайма
Комментарии

В эти минуты идёт матч 8-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Спартак» (Москва). Игра проходит на стадионе «Смена» (поле 1). На данный момент счёт 1:1.

Россия — Суперлига (ж) . 8-й тур
16 мая 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Спартак (ж)
Москва
0:1 Машина – 43'     1:1 Матейич – 45'    

Счёт в матче открыла нападающая «Спартака» Наталья Машина на 43-й минуте. Нина Матейич забила ответный мяч через две минуты.

После шести игр женской Суперлиги «Зенит» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на третьей строчке.

В минувшем туре «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» — 3:0, а «Спартак» победил «Ростов» со счётом 2:0. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Чертаново» 23 мая, команда из Москвы встретится с «Рубином» 24 мая.

Календарь матчей женской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица женской Суперлиги сезона-2026
Материалы по теме
«Барселона» и «Лион» сыграют в финале женской Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android