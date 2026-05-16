«Ротор» со счётом 5:0 разгромил «Чайку» в заключительном туре Первой лиги

Завершился матч 34-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Ротор» (Волгоград) и «Чайка» (Песчанокопское). Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Сидорин. Хозяева одержали победу со счётом 5:0.

На 56-й минуте счёт открыл полузащитник Александр Трошечкин. На 63-й минуте полузащитник Сергей Макаров укрепил преимущество хозяев. Через четыре минуты нападающий Саид Алиев довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Алиев оформил дубль. На 86-й минуте нападающий Александр Хохлачёв забил пятый мяч хозяев.

После 34 матчей Первой лиги «Ротор» набрал 56 очков и занимает четвёртое место. «Чайка» заработала 22 очка и располагается на последней, 18-й строчке.

