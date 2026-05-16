Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Ротор — Чайка, результат матча 16 мая 2026, счет 5:0, 34-й тур Первой лиги 2025/2026

«Ротор» со счётом 5:0 разгромил «Чайку» в заключительном туре Первой лиги
Завершился матч 34-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Ротор» (Волгоград) и «Чайка» (Песчанокопское). Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Сидорин. Хозяева одержали победу со счётом 5:0.

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
5 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Трошечкин – 56'     2:0 Макаров – 63'     3:0 Алиев – 67'     4:0 Алиев – 74'     5:0 Хохлачёв – 87'    

На 56-й минуте счёт открыл полузащитник Александр Трошечкин. На 63-й минуте полузащитник Сергей Макаров укрепил преимущество хозяев. Через четыре минуты нападающий Саид Алиев довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Алиев оформил дубль. На 86-й минуте нападающий Александр Хохлачёв забил пятый мяч хозяев.

После 34 матчей Первой лиги «Ротор» набрал 56 очков и занимает четвёртое место. «Чайка» заработала 22 очка и располагается на последней, 18-й строчке.

