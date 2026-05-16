Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Волга — Факел, результат матча 16 мая 2026, счет 0:3, 34-й тур Первой лиги 2025/2026

«Факел» в гостях разгромил «Волгу» и занял второе место в Первой лиге
Комментарии

Завершился матч 34-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались ульяновская «Волга» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра встречи выступил Данил Каширин. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
0 : 3
Факел
Воронеж
0:1 Габараев – 64'     0:2 Турищев – 77'     0:3 Турищев – 87'    

На 64-й минуте защитник «Факела» Альберт Габараев открыл счёт в игре. На 77-й минуте нападающий Максим Турищев укрепил преимущество гостей. Через 10 минут Турищев оформил дубль.

«Волга» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды из Ульяновска 37 набранных очков в 33 турах. «Факел» с 68 очками располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Родина», которая также набрала 68 очков. «Факел» и «Родина» напрямую вышли в Мир РПЛ.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Факел» показал лучшую заполняемость стадиона среди клубов Первой лиги

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android