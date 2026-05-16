«Факел» в гостях разгромил «Волгу» и занял второе место в Первой лиге

Завершился матч 34-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались ульяновская «Волга» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра встречи выступил Данил Каширин. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 64-й минуте защитник «Факела» Альберт Габараев открыл счёт в игре. На 77-й минуте нападающий Максим Турищев укрепил преимущество гостей. Через 10 минут Турищев оформил дубль.

«Волга» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды из Ульяновска 37 набранных очков в 33 турах. «Факел» с 68 очками располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Родина», которая также набрала 68 очков. «Факел» и «Родина» напрямую вышли в Мир РПЛ.

