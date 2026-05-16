Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Локомотив — Енисей, результат матча 16 мая 2026, счет 3:0, 8-й тур Суперлиги 2025/2026

«Локомотив» разгромил «Енисей» в матче 8-го тура женской Суперлиги
Завершился матч 8-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались московский «Локомотив» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Карина Афанасьева из Курска. Хозяева поля разгромили соперника со счётом 3:0.

16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
3 : 0
Енисей (ж)
Красноярск
1:0 Коровкина – 2'     2:0 Абдуллина – 70'     3:0 Коровкина – 78'    

На второй минуте счёт открыла нападающая московской команды Нелли Коровкина. На 70-й минуте защитница Алсу Абдуллина укрепила преимущество «Локомотива». Через восемь минут Коровкина оформила дубль.

После семи матчей Суперлиги «Локомотив» набрал 16 очков и занимает третье место. «Енисей» заработал одно очко и располагается на последней, 13-й строчке.

Топ-события субботы: финал Кубка Англии, ЧМ по хоккею, плей-офф НБА и теннис

