Рашид Рахимов ответил на вопрос о тренерских планах

Российский тренер Рашид Рахимов не стал раскрывать своих ближайших планов на карьеру.

«Планов пока нет. Если живёшь, если здоровый, значит, всё хорошо. Что будет, то будет. Когда появится что-то конкретное, вы узнаете», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

13 января 2026 года казанский «Рубин» объявил об уходе Рахимова из клуба. Специалист занимал должность главного тренера с апреля 2023 года. Под его руководством «Рубин» стал победителем Первой лиги в сезоне-2022/2023, а в РПЛ занимал восьмое место в сезоне-2023/2024, седьмую строчку в сезоне-2024/2025 и после 18 туров сезона-2025/2026 находился на седьмом месте в турнирной таблице.