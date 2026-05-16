«Родина» впервые в истории стала победителем Первой лиги

«Родина» выиграла Лигу Pari сезона-2025/2026. Клуб сделал это впервые в истории. Московская команда набрала 68 очков после 34 матчей Первой лиги. Её главным тренером является испанец Хуан Диас.

В заключительном туре соревнования столичный клуб разгромил тульский «Арсенал» со счётом 4:1. В 34 матчах Первой лиги «Родина» одержала 19 побед, 11 раз разделила очки с соперниками и четыре раза потерпела поражение.

Команда напрямую вышла в Мир Российскую Премьер-Лигу. Также в следующем сезоне чемпионата России сыграет воронежский «Факел», который заработал 68 очков, но расположился на второй строчке.

«Родина» станет пятой столичной командой в следующем сезоне РПЛ.

