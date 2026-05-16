«Черноморец» покинул Первую лигу по итогам сезона-2025/2026
Поделиться
Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска завершил сезон-2025/2026 в Первой лиге, заняв 16-е место в турнирной таблице и набрав 35 очков. В последнем туре команда одержала победу над «Уралом» со счётом 2:1, однако этого результата оказалось недостаточно для сохранения места в лиге.
Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Николаев – 16' 1:1 Маргасов – 71' 2:1 Хубулов – 83'
В ходе сезона «Черноморец» одержал девять побед, потерпел 17 поражений и сыграл восемь матчей вничью. В результате текущего сезона Первую лигу также покинули саратовский «Сокол» и «Чайка» из Песчанокопского.
Тройка лидеров Первой лиги по итогам сезона выглядит следующим образом: на первом месте «Родина» с 68 очками, на втором месте «Факел», также имеющий 68 очков, и замыкает тройку «Урал» с 61 очком.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2026
-
15:23
-
15:20
-
15:16
-
15:06
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:59
-
14:54
-
14:54
-
14:51
-
14:25
-
14:21
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
12:54
-
12:50
-
12:40
-
12:39
-
12:27
-
12:20
-
12:17
-
12:05
-
12:05
-
11:54
-
11:45