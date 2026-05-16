Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Черноморец» покинул Первую лигу по итогам сезона-2025/2026

«Черноморец» покинул Первую лигу по итогам сезона-2025/2026
Комментарии

Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска завершил сезон-2025/2026 в Первой лиге, заняв 16-е место в турнирной таблице и набрав 35 очков. В последнем туре команда одержала победу над «Уралом» со счётом 2:1, однако этого результата оказалось недостаточно для сохранения места в лиге.

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Николаев – 16'     1:1 Маргасов – 71'     2:1 Хубулов – 83'    

В ходе сезона «Черноморец» одержал девять побед, потерпел 17 поражений и сыграл восемь матчей вничью. В результате текущего сезона Первую лигу также покинули саратовский «Сокол» и «Чайка» из Песчанокопского.

Тройка лидеров Первой лиги по итогам сезона выглядит следующим образом: на первом месте «Родина» с 68 очками, на втором месте «Факел», также имеющий 68 очков, и замыкает тройку «Урал» с 61 очком.

Материалы по теме
«Родина» впервые в истории стала победителем Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android