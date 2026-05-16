«Черноморец» покинул Первую лигу по итогам сезона-2025/2026

Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска завершил сезон-2025/2026 в Первой лиге, заняв 16-е место в турнирной таблице и набрав 35 очков. В последнем туре команда одержала победу над «Уралом» со счётом 2:1, однако этого результата оказалось недостаточно для сохранения места в лиге.

В ходе сезона «Черноморец» одержал девять побед, потерпел 17 поражений и сыграл восемь матчей вничью. В результате текущего сезона Первую лигу также покинули саратовский «Сокол» и «Чайка» из Песчанокопского.

Тройка лидеров Первой лиги по итогам сезона выглядит следующим образом: на первом месте «Родина» с 68 очками, на втором месте «Факел», также имеющий 68 очков, и замыкает тройку «Урал» с 61 очком.