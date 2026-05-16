Рашид Рахимов: «Краснодару» надо надеяться, но «Зенит» не отпустит чемпионство

Российский тренер Рашид Рахимов высказался о текущей ситуации в борьбе за чемпионство Мир Российской Премьер-Лиги. Для сохранения шансов на золото «Краснодару» необходимо одержать победу над «Оренбургом» в заключительном туре, а также рассчитывать на победу «Ростова» над «Зенитом». После 29 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 65 очками, «Краснодар» отстаёт на два очка.

«Если тур назад мы говорили, что всё руках «Краснодара», то сейчас наоборот — чемпионская гонка в руках «Зенита». «Краснодар» досадно потерял очки в матче с «Динамо», они не должны были этого делать. В свою очередь, «Зенит» вырвал победу над «Сочи» на последних минутах. Я считаю, что «Зенит» уже не отпустит титул, хотя футбол бывает непредсказуем. «Краснодару» нужно надеяться на «Ростов». В течение всего сезона команда Мусаева была стабильнее, шла без срывов, а без потерь не может никто. «Зенит» же играл не так ровно, но за счёт индивидуального мастерства футболистов всё пришло к нынешней ситуации. Нам интересно, а в клубах, думаю, присутствует давление», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.